PlayMind (PLAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00193763$ 0.00193763 $ 0.00193763 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.68% Prisendring (1D) +1.93% Prisendring (7D) +24.65% Prisendring (7D) +24.65%

PlayMind (PLAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PLAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLAI er $ 0.00193763, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLAI endret seg med -0.68% i løpet av den siste timen, +1.93% over 24 timer og +24.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PlayMind (PLAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 161.24K$ 161.24K $ 161.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.24K$ 161.24K $ 161.24K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,990,413.656554 999,990,413.656554 999,990,413.656554

Nåværende markedsverdi på PlayMind er $ 161.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLAI er 999.99M, med en total tilgang på 999990413.656554. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.24K.