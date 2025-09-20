Playcent (PCNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.28% Prisendring (1D) -2.92% Prisendring (7D) -33.58% Prisendring (7D) -33.58%

Playcent (PCNT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PCNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PCNT er $ 2.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PCNT endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, -2.92% over 24 timer og -33.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Playcent (PCNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.29K$ 54.29K $ 54.29K Opplagsforsyning 27.34M 27.34M 27.34M Total forsyning 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Playcent er $ 24.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PCNT er 27.34M, med en total tilgang på 60000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.29K.