Platypus Finance (PTP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Platypus Finance (PTP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Platypus Finance (PTP) Informasjon Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works. Offisiell nettside: https://platypus.finance/ Kjøp PTP nå!

Platypus Finance (PTP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Platypus Finance (PTP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 93.60K $ 93.60K $ 93.60K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 228.52M $ 228.52M $ 228.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 122.87K $ 122.87K $ 122.87K All-time high: $ 16.69 $ 16.69 $ 16.69 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00040957 $ 0.00040957 $ 0.00040957 Lær mer om Platypus Finance (PTP) pris

Platypus Finance (PTP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Platypus Finance (PTP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PTP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PTP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PTPs tokenomics, kan du utforske PTP tokenets livepris!

PTP prisforutsigelse Vil du vite hvor PTP kan være på vei? Vår PTP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PTP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!