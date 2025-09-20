Platypus Finance (PTP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0005318 $ 0.0005318 $ 0.0005318 24 timer lav $ 0.00055489 $ 0.00055489 $ 0.00055489 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0005318$ 0.0005318 $ 0.0005318 24 timer høy $ 0.00055489$ 0.00055489 $ 0.00055489 All Time High $ 16.69$ 16.69 $ 16.69 Laveste pris $ 0.00003665$ 0.00003665 $ 0.00003665 Prisendring (1H) -3.01% Prisendring (1D) -3.51% Prisendring (7D) +75.40% Prisendring (7D) +75.40%

Platypus Finance (PTP) sanntidsprisen er $0.00053064. I løpet av de siste 24 timene har PTP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005318 og et toppnivå på $ 0.00055489, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTP er $ 16.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003665.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTP endret seg med -3.01% i løpet av den siste timen, -3.51% over 24 timer og +75.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Platypus Finance (PTP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 121.26K$ 121.26K $ 121.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 159.19K$ 159.19K $ 159.19K Opplagsforsyning 228.52M 228.52M 228.52M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Platypus Finance er $ 121.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTP er 228.52M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.19K.