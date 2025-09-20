Plata Network (PLATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01050666$ 0.01050666 $ 0.01050666 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -0.62% Prisendring (7D) -9.48% Prisendring (7D) -9.48%

Plata Network (PLATA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PLATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLATA er $ 0.01050666, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLATA endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og -9.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plata Network (PLATA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.40K$ 33.40K $ 33.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.53K$ 46.53K $ 46.53K Opplagsforsyning 366.03M 366.03M 366.03M Total forsyning 510,000,000.0 510,000,000.0 510,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Plata Network er $ 33.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLATA er 366.03M, med en total tilgang på 510000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.53K.