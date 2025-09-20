Dagens Plata Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PLATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plata Network livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PLATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PLATA

PLATA Prisinformasjon

PLATA teknisk dokument

PLATA Offisiell nettside

PLATA tokenomics

PLATA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Plata Network Logo

Plata Network Pris (PLATA)

Ikke oppført

1 PLATA til USD livepris:

--
----
-0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Plata Network (PLATA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:28:32 (UTC+8)

Plata Network (PLATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01050666
$ 0.01050666$ 0.01050666

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-0.62%

-9.48%

-9.48%

Plata Network (PLATA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PLATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLATA er $ 0.01050666, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLATA endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.62% over 24 timer og -9.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plata Network (PLATA) Markedsinformasjon

$ 33.40K
$ 33.40K$ 33.40K

--
----

$ 46.53K
$ 46.53K$ 46.53K

366.03M
366.03M 366.03M

510,000,000.0
510,000,000.0 510,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Plata Network er $ 33.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLATA er 366.03M, med en total tilgang på 510000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.53K.

Plata Network (PLATA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Plata Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Plata Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Plata Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Plata Network til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.62%
30 dager$ 0-9.14%
60 dager$ 0-24.84%
90 dager$ 0--

Hva er Plata Network (PLATA)

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Plata Network (PLATA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Plata Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plata Network (PLATA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plata Network (PLATA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plata Network.

Sjekk Plata Networkprisprognosen nå!

PLATA til lokale valutaer

Plata Network (PLATA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plata Network (PLATA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLATA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Plata Network (PLATA)

Hvor mye er Plata Network (PLATA) verdt i dag?
Live PLATA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLATA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLATA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plata Network?
Markedsverdien for PLATA er $ 33.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLATA?
Den sirkulerende forsyningen av PLATA er 366.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLATA ?
PLATA oppnådde en ATH-pris på 0.01050666 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLATA?
PLATA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PLATA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLATA er -- USD.
Vil PLATA gå høyere i år?
PLATA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLATA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:28:32 (UTC+8)

Plata Network (PLATA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.