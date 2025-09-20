Dagens Plastiks livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PLASTIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLASTIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plastiks livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PLASTIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLASTIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00034149
Plastiks (PLASTIK) Prisinformasjon (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.260756
$ 0
Plastiks (PLASTIK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PLASTIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLASTIK er $ 0.260756, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLASTIK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +42.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plastiks (PLASTIK) Markedsinformasjon

$ 160.59K
$ 160.59K$ 160.59K

--
----

$ 341.49K
$ 341.49K$ 341.49K

470.26M
470.26M 470.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Plastiks er $ 160.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLASTIK er 470.26M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 341.49K.

Plastiks (PLASTIK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Plastiks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Plastiks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Plastiks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Plastiks til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+45.95%
60 dager$ 0+54.46%
90 dager$ 0--

Hva er Plastiks (PLASTIK)

Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it’ll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik.

Plastiks (PLASTIK) Ressurs

Offisiell nettside

Plastiks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plastiks (PLASTIK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plastiks (PLASTIK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plastiks.

Sjekk Plastiksprisprognosen nå!

PLASTIK til lokale valutaer

Plastiks (PLASTIK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plastiks (PLASTIK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLASTIK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Plastiks (PLASTIK)

Hvor mye er Plastiks (PLASTIK) verdt i dag?
Live PLASTIK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLASTIK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLASTIK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plastiks?
Markedsverdien for PLASTIK er $ 160.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLASTIK?
Den sirkulerende forsyningen av PLASTIK er 470.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLASTIK ?
PLASTIK oppnådde en ATH-pris på 0.260756 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLASTIK?
PLASTIK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PLASTIK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLASTIK er -- USD.
Vil PLASTIK gå høyere i år?
PLASTIK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLASTIK prisprognosen for en mer grundig analyse.
