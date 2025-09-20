Plasma Finance (PPAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.42608$ 0.42608 $ 0.42608 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) +0.23% Prisendring (7D) -15.35% Prisendring (7D) -15.35%

Plasma Finance (PPAY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PPAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PPAY er $ 0.42608, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PPAY endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -15.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plasma Finance (PPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 166.32K$ 166.32K $ 166.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 175.08K$ 175.08K $ 175.08K Opplagsforsyning 950.00M 950.00M 950.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Plasma Finance er $ 166.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PPAY er 950.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.08K.