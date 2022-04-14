Plants VS Ronke (PVR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Plants VS Ronke (PVR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Plants VS Ronke (PVR) Informasjon Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Offisiell nettside: https://pvr.ronencoin.tech/ Kjøp PVR nå!

Plants VS Ronke (PVR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plants VS Ronke (PVR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 217.75K $ 217.75K $ 217.75K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 257.51M $ 257.51M $ 257.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 253.68K $ 253.68K $ 253.68K All-time high: $ 0.01016038 $ 0.01016038 $ 0.01016038 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0008456 $ 0.0008456 $ 0.0008456 Lær mer om Plants VS Ronke (PVR) pris

Plants VS Ronke (PVR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Plants VS Ronke (PVR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PVR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PVR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PVRs tokenomics, kan du utforske PVR tokenets livepris!

PVR prisforutsigelse Vil du vite hvor PVR kan være på vei? Vår PVR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PVR tokenets prisforutsigelse nå!

