Plants VS Ronke (PVR) Prisinformasjon (USD)

Plants VS Ronke (PVR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PVR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PVR er $ 0.01016038, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PVR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plants VS Ronke (PVR) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Plants VS Ronke er $ 217.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PVR er 257.51M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 253.68K.