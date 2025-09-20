Dagens Plants VS Ronke livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PVR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plants VS Ronke livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PVR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Plants VS Ronke Pris (PVR)

Ikke oppført

1 PVR til USD livepris:

$0.0008456
$0.0008456$0.0008456
0.00%1D
USD
Plants VS Ronke (PVR) Live prisdiagram
Plants VS Ronke (PVR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01016038
$ 0.01016038$ 0.01016038

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Plants VS Ronke (PVR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PVR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PVR er $ 0.01016038, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PVR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plants VS Ronke (PVR) Markedsinformasjon

$ 217.75K
$ 217.75K$ 217.75K

--
----

$ 253.68K
$ 253.68K$ 253.68K

257.51M
257.51M 257.51M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Plants VS Ronke er $ 217.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PVR er 257.51M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 253.68K.

Plants VS Ronke (PVR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Plants VS Ronke til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Plants VS Ronke til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Plants VS Ronke til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Plants VS Ronke til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ 00.00%
60 dager$ 00.00%
90 dager$ 0--

Hva er Plants VS Ronke (PVR)

Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Plants VS Ronke (PVR) Ressurs

Offisiell nettside

Plants VS Ronke Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plants VS Ronke (PVR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plants VS Ronke (PVR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plants VS Ronke.

Sjekk Plants VS Ronkeprisprognosen nå!

PVR til lokale valutaer

Plants VS Ronke (PVR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plants VS Ronke (PVR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PVR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Plants VS Ronke (PVR)

Hvor mye er Plants VS Ronke (PVR) verdt i dag?
Live PVR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PVR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PVR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plants VS Ronke?
Markedsverdien for PVR er $ 217.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PVR?
Den sirkulerende forsyningen av PVR er 257.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPVR ?
PVR oppnådde en ATH-pris på 0.01016038 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PVR?
PVR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PVR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PVR er -- USD.
Vil PVR gå høyere i år?
PVR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PVR prisprognosen for en mer grundig analyse.
