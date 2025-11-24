Plantfun pris i dag

Sanntids Plantfun (PLANTFUN) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende PLANTFUN til USD konverteringssats er -- per PLANTFUN.

Plantfun rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,966.56, med en sirkulerende forsyning på 991.43M PLANTFUN. I løpet av de siste 24 timene PLANTFUN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PLANTFUN beveget seg -- i løpet av den siste timen og +3.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Plantfun (PLANTFUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Opplagsforsyning 991.43M 991.43M 991.43M Total forsyning 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

Nåværende markedsverdi på Plantfun er $ 4.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLANTFUN er 991.43M, med en total tilgang på 991434911.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.97K.