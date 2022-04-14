Plant vs Undead (PVU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Plant vs Undead (PVU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Plant vs Undead (PVU) Informasjon Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs. Offisiell nettside: https://plantvsundead.com/ Kjøp PVU nå!

Plant vs Undead (PVU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plant vs Undead (PVU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 252.88K $ 252.88K $ 252.88K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 266.19K $ 266.19K $ 266.19K All-time high: $ 24.73 $ 24.73 $ 24.73 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00088731 $ 0.00088731 $ 0.00088731 Lær mer om Plant vs Undead (PVU) pris

Plant vs Undead (PVU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Plant vs Undead (PVU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PVU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PVU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PVUs tokenomics, kan du utforske PVU tokenets livepris!

PVU prisforutsigelse Vil du vite hvor PVU kan være på vei? Vår PVU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PVU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!