Plant vs Undead (PVU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00089507 $ 0.00089507 $ 0.00089507 24 timer lav $ 0.00089787 $ 0.00089787 $ 0.00089787 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00089507$ 0.00089507 $ 0.00089507 24 timer høy $ 0.00089787$ 0.00089787 $ 0.00089787 All Time High $ 24.73$ 24.73 $ 24.73 Laveste pris $ 0.00081424$ 0.00081424 $ 0.00081424 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) -0.76% Prisendring (7D) -0.76%

Plant vs Undead (PVU) sanntidsprisen er $0.00089668. I løpet av de siste 24 timene har PVU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00089507 og et toppnivå på $ 0.00089787, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PVU er $ 24.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.00081424.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PVU endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -0.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plant vs Undead (PVU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 255.50K$ 255.50K $ 255.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 268.95K$ 268.95K $ 268.95K Opplagsforsyning 285.00M 285.00M 285.00M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Plant vs Undead er $ 255.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PVU er 285.00M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 268.95K.