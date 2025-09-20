Dagens Plant vs Undead livepris er 0.00089668 USD. Spor prisoppdateringer for PVU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PVU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plant vs Undead livepris er 0.00089668 USD. Spor prisoppdateringer for PVU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PVU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Plant vs Undead Pris (PVU)

1 PVU til USD livepris:

$0.00089628
$0.00089628$0.00089628
0.00%1D
USD
Plant vs Undead (PVU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:39:57 (UTC+8)

Plant vs Undead (PVU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.10%

-0.01%

-0.76%

-0.76%

Plant vs Undead (PVU) sanntidsprisen er $0.00089668. I løpet av de siste 24 timene har PVU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00089507 og et toppnivå på $ 0.00089787, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PVU er $ 24.73, mens den rekordlave prisen er $ 0.00081424.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PVU endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -0.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plant vs Undead (PVU) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Plant vs Undead er $ 255.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PVU er 285.00M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 268.95K.

Plant vs Undead (PVU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Plant vs Undead til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Plant vs Undead til USD ble $ -0.0000378999.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Plant vs Undead til USD ble $ +0.0000488635.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Plant vs Undead til USD ble $ +0.0000020884226717206.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.01%
30 dager$ -0.0000378999-4.22%
60 dager$ +0.0000488635+5.45%
90 dager$ +0.0000020884226717206+0.23%

Hva er Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Plant vs Undead (PVU) Ressurs

Plant vs Undead Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plant vs Undead (PVU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plant vs Undead (PVU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plant vs Undead.

Sjekk Plant vs Undeadprisprognosen nå!

PVU til lokale valutaer

Plant vs Undead (PVU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plant vs Undead (PVU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PVU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Plant vs Undead (PVU)

Hvor mye er Plant vs Undead (PVU) verdt i dag?
Live PVU prisen i USD er 0.00089668 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PVU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PVU til USD er $ 0.00089668. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plant vs Undead?
Markedsverdien for PVU er $ 255.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PVU?
Den sirkulerende forsyningen av PVU er 285.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPVU ?
PVU oppnådde en ATH-pris på 24.73 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PVU?
PVU så en ATL-pris på 0.00081424 USD.
Hva er handelsvolumet til PVU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PVU er -- USD.
Vil PVU gå høyere i år?
PVU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PVU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Plant vs Undead (PVU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.