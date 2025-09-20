Plant (PLANT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00234174$ 0.00234174 $ 0.00234174 Laveste pris $ 0.00009147$ 0.00009147 $ 0.00009147 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +11.29% Prisendring (7D) +11.29%

Plant (PLANT) sanntidsprisen er $0.00015439. I løpet av de siste 24 timene har PLANT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLANT er $ 0.00234174, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009147.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLANT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +11.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plant (PLANT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 154.39K$ 154.39K $ 154.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 154.39K$ 154.39K $ 154.39K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,995,386.7012 999,995,386.7012 999,995,386.7012

Nåværende markedsverdi på Plant er $ 154.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLANT er 1000.00M, med en total tilgang på 999995386.7012. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.39K.