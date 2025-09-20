Dagens Plant livepris er 0.00015439 USD. Spor prisoppdateringer for PLANT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLANT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Plant livepris er 0.00015439 USD. Spor prisoppdateringer for PLANT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLANT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00015439
0.00%1D
Plant (PLANT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:48:17 (UTC+8)

Plant (PLANT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.00234174
$ 0.00009147
--

--

+11.29%

+11.29%

Plant (PLANT) sanntidsprisen er $0.00015439. I løpet av de siste 24 timene har PLANT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLANT er $ 0.00234174, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009147.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLANT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +11.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plant (PLANT) Markedsinformasjon

$ 154.39K
--
$ 154.39K
1000.00M
999,995,386.7012
Nåværende markedsverdi på Plant er $ 154.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLANT er 1000.00M, med en total tilgang på 999995386.7012. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.39K.

Plant (PLANT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Plant til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Plant til USD ble $ +0.0000569431.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Plant til USD ble $ +0.0000581253.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Plant til USD ble $ +0.0000520979942909406.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000569431+36.88%
60 dager$ +0.0000581253+37.65%
90 dager$ +0.0000520979942909406+50.93%

Hva er Plant (PLANT)

Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities. Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights. This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Plant (PLANT) Ressurs

Plant Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Plant (PLANT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Plant (PLANT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Plant.

Sjekk Plantprisprognosen nå!

PLANT til lokale valutaer

Plant (PLANT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Plant (PLANT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLANT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Plant (PLANT)

Hvor mye er Plant (PLANT) verdt i dag?
Live PLANT prisen i USD er 0.00015439 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLANT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLANT til USD er $ 0.00015439. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Plant?
Markedsverdien for PLANT er $ 154.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLANT?
Den sirkulerende forsyningen av PLANT er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLANT ?
PLANT oppnådde en ATH-pris på 0.00234174 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLANT?
PLANT så en ATL-pris på 0.00009147 USD.
Hva er handelsvolumet til PLANT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLANT er -- USD.
Vil PLANT gå høyere i år?
PLANT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLANT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Plant (PLANT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.