plankton (PLANKTON) tokenomics
plankton (PLANKTON) Informasjon
$plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton.
$plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme.
The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented.
$plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community.
plankton (PLANKTON) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for plankton (PLANKTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
plankton (PLANKTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak plankton (PLANKTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PLANKTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PLANKTON tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PLANKTONs tokenomics, kan du utforske PLANKTON tokenets livepris!
PLANKTON prisforutsigelse
Vil du vite hvor PLANKTON kan være på vei? Vår PLANKTON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.