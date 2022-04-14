plankton (PLANKTON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i plankton (PLANKTON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

plankton (PLANKTON) Informasjon $plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community. Offisiell nettside: https://www.plankton.gg Kjøp PLANKTON nå!

plankton (PLANKTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for plankton (PLANKTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.10K $ 37.10K $ 37.10K Total forsyning: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Sirkulerende forsyning: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.10K $ 37.10K $ 37.10K All-time high: $ 0.00381571 $ 0.00381571 $ 0.00381571 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om plankton (PLANKTON) pris

plankton (PLANKTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak plankton (PLANKTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLANKTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLANKTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLANKTONs tokenomics, kan du utforske PLANKTON tokenets livepris!

