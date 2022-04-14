Plankton in Pain (AAAHHM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Plankton in Pain (AAAHHM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Plankton in Pain (AAAHHM) Informasjon

Plankton getting served in 4k

Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Offisiell nettside:
https://www.aaahhm.meme/

Plankton in Pain (AAAHHM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Plankton in Pain (AAAHHM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 38.40K
Total forsyning:
$ 999.97M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.97M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 38.40K
All-time high:
$ 0.070298
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
Plankton in Pain (AAAHHM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Plankton in Pain (AAAHHM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AAAHHM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AAAHHM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AAAHHMs tokenomics, kan du utforske AAAHHM tokenets livepris!

AAAHHM prisforutsigelse

Vil du vite hvor AAAHHM kan være på vei? Vår AAAHHM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.