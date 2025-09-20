Dagens plankton livepris er 0.00004015 USD. Spor prisoppdateringer for PLANKTON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLANKTON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens plankton livepris er 0.00004015 USD. Spor prisoppdateringer for PLANKTON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLANKTON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

plankton Pris (PLANKTON)

Ikke oppført

1 PLANKTON til USD livepris:

--
----
-0.40%1D
USD
plankton (PLANKTON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:46:56 (UTC+8)

plankton (PLANKTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003974
$ 0.00003974
24 timer lav
$ 0.00004096
$ 0.00004096
24 timer høy

$ 0.00003974
$ 0.00003974

$ 0.00004096
$ 0.00004096

$ 0.00381571
$ 0.00381571

$ 0.00001654
$ 0.00001654

+0.03%

-0.94%

-3.40%

-3.40%

plankton (PLANKTON) sanntidsprisen er $0.00004015. I løpet av de siste 24 timene har PLANKTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003974 og et toppnivå på $ 0.00004096, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLANKTON er $ 0.00381571, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001654.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLANKTON endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -3.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

plankton (PLANKTON) Markedsinformasjon

$ 40.10K
$ 40.10K

--
----

$ 40.10K
$ 40.10K

998.55M
998.55M

998,548,256.051147
998,548,256.051147

Nåværende markedsverdi på plankton er $ 40.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLANKTON er 998.55M, med en total tilgang på 998548256.051147. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.10K.

plankton (PLANKTON) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på plankton til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på plankton til USD ble $ +0.0000069731.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på plankton til USD ble $ +0.0000006338.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på plankton til USD ble $ +0.000020094753546136972.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.94%
30 dager$ +0.0000069731+17.37%
60 dager$ +0.0000006338+1.58%
90 dager$ +0.000020094753546136972+100.20%

Hva er plankton (PLANKTON)

$plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

plankton (PLANKTON) Ressurs

Offisiell nettside

plankton Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil plankton (PLANKTON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine plankton (PLANKTON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for plankton.

Sjekk planktonprisprognosen nå!

PLANKTON til lokale valutaer

plankton (PLANKTON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak plankton (PLANKTON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLANKTON tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om plankton (PLANKTON)

Hvor mye er plankton (PLANKTON) verdt i dag?
Live PLANKTON prisen i USD er 0.00004015 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLANKTON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLANKTON til USD er $ 0.00004015. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for plankton?
Markedsverdien for PLANKTON er $ 40.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLANKTON?
Den sirkulerende forsyningen av PLANKTON er 998.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLANKTON ?
PLANKTON oppnådde en ATH-pris på 0.00381571 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLANKTON?
PLANKTON så en ATL-pris på 0.00001654 USD.
Hva er handelsvolumet til PLANKTON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLANKTON er -- USD.
Vil PLANKTON gå høyere i år?
PLANKTON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLANKTON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:46:56 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.