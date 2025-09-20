plankton (PLANKTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003974 $ 0.00003974 $ 0.00003974 24 timer lav $ 0.00004096 $ 0.00004096 $ 0.00004096 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003974$ 0.00003974 $ 0.00003974 24 timer høy $ 0.00004096$ 0.00004096 $ 0.00004096 All Time High $ 0.00381571$ 0.00381571 $ 0.00381571 Laveste pris $ 0.00001654$ 0.00001654 $ 0.00001654 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.94% Prisendring (7D) -3.40% Prisendring (7D) -3.40%

plankton (PLANKTON) sanntidsprisen er $0.00004015. I løpet av de siste 24 timene har PLANKTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003974 og et toppnivå på $ 0.00004096, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLANKTON er $ 0.00381571, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001654.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLANKTON endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -3.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

plankton (PLANKTON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.10K$ 40.10K $ 40.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.10K$ 40.10K $ 40.10K Opplagsforsyning 998.55M 998.55M 998.55M Total forsyning 998,548,256.051147 998,548,256.051147 998,548,256.051147

Nåværende markedsverdi på plankton er $ 40.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLANKTON er 998.55M, med en total tilgang på 998548256.051147. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.10K.