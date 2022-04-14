Planet Finance (AQUA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Planet Finance (AQUA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Planet Finance (AQUA) Informasjon Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Offisiell nettside: https://app.planet.finance/ Teknisk dokument: https://docs.planet.finance Kjøp AQUA nå!

Planet Finance (AQUA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Planet Finance (AQUA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.21K $ 160.21K $ 160.21K Total forsyning: $ 96.54K $ 96.54K $ 96.54K Sirkulerende forsyning: $ 89.50K $ 89.50K $ 89.50K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 172.82K $ 172.82K $ 172.82K All-time high: $ 2,302.82 $ 2,302.82 $ 2,302.82 All-Time Low: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Nåværende pris: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Lær mer om Planet Finance (AQUA) pris

Planet Finance (AQUA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Planet Finance (AQUA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AQUA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AQUA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AQUAs tokenomics, kan du utforske AQUA tokenets livepris!

AQUA prisforutsigelse Vil du vite hvor AQUA kan være på vei? Vår AQUA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AQUA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!