Planet Finance (AQUA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 24 timer lav $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 24 timer høy 24 timer lav $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 24 timer høy $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 All Time High $ 2,302.82$ 2,302.82 $ 2,302.82 Laveste pris $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) +0.14% Prisendring (7D) +6.60% Prisendring (7D) +6.60%

Planet Finance (AQUA) sanntidsprisen er $1.75. I løpet av de siste 24 timene har AQUA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.71 og et toppnivå på $ 1.75, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AQUA er $ 2,302.82, mens den rekordlave prisen er $ 1.2.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AQUA endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +6.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Planet Finance (AQUA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 155.98K$ 155.98K $ 155.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 168.26K$ 168.26K $ 168.26K Opplagsforsyning 89.50K 89.50K 89.50K Total forsyning 96,544.82 96,544.82 96,544.82

Nåværende markedsverdi på Planet Finance er $ 155.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AQUA er 89.50K, med en total tilgang på 96544.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.26K.