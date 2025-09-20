Dagens Planet Finance livepris er 1.75 USD. Spor prisoppdateringer for AQUA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AQUA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Planet Finance livepris er 1.75 USD. Spor prisoppdateringer for AQUA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AQUA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Planet Finance Pris (AQUA)

1 AQUA til USD livepris:

$1.75
+0.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Planet Finance (AQUA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:48:05 (UTC+8)

Planet Finance (AQUA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.71
24 timer lav
$ 1.75
24 timer høy

$ 1.71
$ 1.75
$ 2,302.82
$ 1.2
-0.36%

+0.14%

+6.60%

+6.60%

Planet Finance (AQUA) sanntidsprisen er $1.75. I løpet av de siste 24 timene har AQUA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.71 og et toppnivå på $ 1.75, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AQUA er $ 2,302.82, mens den rekordlave prisen er $ 1.2.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AQUA endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +6.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Planet Finance (AQUA) Markedsinformasjon

$ 155.98K
--
$ 168.26K
89.50K
96,544.82
Nåværende markedsverdi på Planet Finance er $ 155.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AQUA er 89.50K, med en total tilgang på 96544.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.26K.

Planet Finance (AQUA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Planet Finance til USD ble $ +0.00239519.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Planet Finance til USD ble $ -0.2403577750.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Planet Finance til USD ble $ -0.0776422500.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Planet Finance til USD ble $ +0.235553539556824.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00239519+0.14%
30 dager$ -0.2403577750-13.73%
60 dager$ -0.0776422500-4.43%
90 dager$ +0.235553539556824+15.55%

Hva er Planet Finance (AQUA)

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Planet Finance (AQUA) Ressurs

Offisiell nettside

Planet Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Planet Finance (AQUA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Planet Finance (AQUA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Planet Finance.

Sjekk Planet Financeprisprognosen nå!

AQUA til lokale valutaer

Planet Finance (AQUA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Planet Finance (AQUA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AQUA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Planet Finance (AQUA)

Hvor mye er Planet Finance (AQUA) verdt i dag?
Live AQUA prisen i USD er 1.75 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AQUA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AQUA til USD er $ 1.75. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Planet Finance?
Markedsverdien for AQUA er $ 155.98K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AQUA?
Den sirkulerende forsyningen av AQUA er 89.50K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAQUA ?
AQUA oppnådde en ATH-pris på 2,302.82 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AQUA?
AQUA så en ATL-pris på 1.2 USD.
Hva er handelsvolumet til AQUA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AQUA er -- USD.
Vil AQUA gå høyere i år?
AQUA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AQUA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:48:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.