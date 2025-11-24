PJN pris i dag

Sanntids PJN (PJN) pris i dag er --, med en 6.36% endring de siste 24 timene. Nåværende PJN til USD konverteringssats er -- per PJN.

PJN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 111,380, med en sirkulerende forsyning på 999.72M PJN. I løpet av de siste 24 timene PJN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00288545, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PJN beveget seg +0.83% i løpet av den siste timen og +30.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PJN (PJN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 111.38K$ 111.38K $ 111.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.38K$ 111.38K $ 111.38K Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,719,568.716658 999,719,568.716658 999,719,568.716658

Nåværende markedsverdi på PJN er $ 111.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PJN er 999.72M, med en total tilgang på 999719568.716658. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.38K.