PIXTEL pris i dag

Sanntids PIXTEL (PIXTEL) pris i dag er $ 0.00002568, med en 10.43% endring de siste 24 timene. Nåværende PIXTEL til USD konverteringssats er $ 0.00002568 per PIXTEL.

PIXTEL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,559, med en sirkulerende forsyning på 998.08M PIXTEL. I løpet av de siste 24 timene PIXTEL har den blitt handlet mellom $ 0.0000255(laveste) og $ 0.0000296 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00013876, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001999.

Kortsiktig har PIXTEL beveget seg -0.98% i løpet av den siste timen og -15.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PIXTEL (PIXTEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.56K$ 25.56K $ 25.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.56K$ 25.56K $ 25.56K Opplagsforsyning 998.08M 998.08M 998.08M Total forsyning 998,083,496.133518 998,083,496.133518 998,083,496.133518

