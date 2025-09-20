Pixocracy (PIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00819614$ 0.00819614 $ 0.00819614 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.36% Prisendring (7D) +7.36%

Pixocracy (PIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIX er $ 0.00819614, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pixocracy (PIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.22K$ 19.22K $ 19.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.22K$ 19.22K $ 19.22K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,870,622.123903 999,870,622.123903 999,870,622.123903

Nåværende markedsverdi på Pixocracy er $ 19.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIX er 999.87M, med en total tilgang på 999870622.123903. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.22K.