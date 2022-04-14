PIXL (PIXL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PIXL (PIXL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PIXL (PIXL) Informasjon What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions. Offisiell nettside: https://www.sappyseals.io/ Teknisk dokument: https://gitbook.thepixlverse.com/ Kjøp PIXL nå!

PIXL (PIXL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PIXL (PIXL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.17M $ 13.17M $ 13.17M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.17M $ 13.17M $ 13.17M All-time high: $ 0.164294 $ 0.164294 $ 0.164294 All-Time Low: $ 0.00590734 $ 0.00590734 $ 0.00590734 Nåværende pris: $ 0.02626232 $ 0.02626232 $ 0.02626232 Lær mer om PIXL (PIXL) pris

PIXL (PIXL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PIXL (PIXL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIXL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIXL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIXLs tokenomics, kan du utforske PIXL tokenets livepris!

PIXL prisforutsigelse Vil du vite hvor PIXL kan være på vei? Vår PIXL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIXL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!