Pixi (PIXI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pixi (PIXI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pixi (PIXI) Informasjon Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website. Offisiell nettside: https://www.pixisolana.com/ Kjøp PIXI nå!

Pixi (PIXI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pixi (PIXI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.76K $ 91.76K $ 91.76K Total forsyning: $ 927.66M $ 927.66M $ 927.66M Sirkulerende forsyning: $ 927.66M $ 927.66M $ 927.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.76K $ 91.76K $ 91.76K All-time high: $ 0.00251215 $ 0.00251215 $ 0.00251215 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pixi (PIXI) pris

Pixi (PIXI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pixi (PIXI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIXI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIXI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIXIs tokenomics, kan du utforske PIXI tokenets livepris!

PIXI prisforutsigelse Vil du vite hvor PIXI kan være på vei? Vår PIXI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIXI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!