PixelRealm (NFTB) Informasjon NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms. Offisiell nettside: https://nftb.io/ Kjøp NFTB nå!

Markedsverdi: $ 306.17K
Total forsyning: $ 726.28M
Sirkulerende forsyning: $ 706.21M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 314.86K
All-time high: $ 0.62758
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00043347

PixelRealm (NFTB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PixelRealm (NFTB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTBs tokenomics, kan du utforske NFTB tokenets livepris!

