PixelRealm (NFTB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.62758$ 0.62758 $ 0.62758 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.71% Prisendring (1D) +0.75% Prisendring (7D) +33.21% Prisendring (7D) +33.21%

PixelRealm (NFTB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFTB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTB er $ 0.62758, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTB endret seg med +0.71% i løpet av den siste timen, +0.75% over 24 timer og +33.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PixelRealm (NFTB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 334.43K$ 334.43K $ 334.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 343.93K$ 343.93K $ 343.93K Opplagsforsyning 706.21M 706.21M 706.21M Total forsyning 726,277,000.0 726,277,000.0 726,277,000.0

Nåværende markedsverdi på PixelRealm er $ 334.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTB er 706.21M, med en total tilgang på 726277000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 343.93K.