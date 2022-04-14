Pitty the Pitbull (PITTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pitty the Pitbull (PITTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pitty the Pitbull (PITTY) Informasjon The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters. Offisiell nettside: https://www.boredpitty.com Kjøp PITTY nå!

Pitty the Pitbull (PITTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pitty the Pitbull (PITTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.17K $ 11.17K $ 11.17K Total forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Sirkulerende forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.17K $ 11.17K $ 11.17K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pitty the Pitbull (PITTY) pris

Pitty the Pitbull (PITTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pitty the Pitbull (PITTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PITTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PITTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PITTYs tokenomics, kan du utforske PITTY tokenets livepris!

