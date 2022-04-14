Pitbull ($BULL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pitbull ($BULL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pitbull ($BULL) Informasjon This project is a Memecoin incarnated by a mischievous Pitbull trader having a lot of ambitions. It's a community driven project with a strong core team behind. The project has first been launched on pump.fun before being listed on Raydium. "With PITBULL in hand, the future is bright for those who dare to hold tight" The success of the project is based on the community support and by the hype we can create by sharing funny memes about $BULL the Pitbull. Offisiell nettside: https://pitbullinsol.xyz/ Kjøp $BULL nå!

Pitbull ($BULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pitbull ($BULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.84K $ 17.84K $ 17.84K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.84K $ 17.84K $ 17.84K All-time high: $ 0.00370571 $ 0.00370571 $ 0.00370571 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pitbull ($BULL) pris

Pitbull ($BULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pitbull ($BULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BULLs tokenomics, kan du utforske $BULL tokenets livepris!

$BULL prisforutsigelse Vil du vite hvor $BULL kan være på vei? Vår $BULL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BULL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!