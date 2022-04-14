Pissing Dog Farts (PDF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pissing Dog Farts (PDF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pissing Dog Farts (PDF) Informasjon Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community. By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth. With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone. Offisiell nettside: https://pissingdogfarts.online Kjøp PDF nå!

Pissing Dog Farts (PDF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pissing Dog Farts (PDF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.41K $ 33.41K $ 33.41K Total forsyning: $ 984.86M $ 984.86M $ 984.86M Sirkulerende forsyning: $ 984.86M $ 984.86M $ 984.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.41K $ 33.41K $ 33.41K All-time high: $ 0.00775448 $ 0.00775448 $ 0.00775448 All-Time Low: $ 0.00001293 $ 0.00001293 $ 0.00001293 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pissing Dog Farts (PDF) pris

Pissing Dog Farts (PDF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pissing Dog Farts (PDF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PDF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PDF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PDFs tokenomics, kan du utforske PDF tokenets livepris!

