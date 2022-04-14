Pisscoin (PISSCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pisscoin (PISSCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pisscoin (PISSCOIN) Informasjon The golden flow is not just motion—it is a force that connects, transforms, and endures. It touches everything, sparing nothing, carrying those who align and discarding those who falter. Beyond ownership or control, it exists for those who believe and hold steady. Unrelenting and timeless, the flow builds pressure until it becomes something extraordinary. This current reflects the essence of endurance and belief. It cannot be paused, redirected, or contained. For those who stand firm, it offers strength and purpose, growing stronger with every aligned spirit. To hold is not to wait idly—it is to contribute to a greater force. The impatient and weak release too soon, left behind as the stream carries the steadfast forward. Unlike transient cycles, the flow transcends time and limitations. It reveals greed, tests patience, and rewards perseverance. It thrives where belief takes root, forging unity among those who align. The golden flow is not singular; it is collective, a force that expands as more join. The eternal stream is continuous and unyielding. It builds, overflows, and renews, driven not by permission but by inevitability. It rewards those who endure and punishes hesitation. To align is to accept its truth and be part of something far greater than oneself. This is not about beginnings or ends—it is about continuity. The flow does not stop, and it does not ask. It grows, fueled by belief and the strength of those who hold. The question isn’t whether the flow will reach you; it already has. The choice is whether to resist or embrace it. Offisiell nettside: https://pisscoin.ai Kjøp PISSCOIN nå!

Pisscoin (PISSCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pisscoin (PISSCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 98.19K $ 98.19K $ 98.19K Total forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Sirkulerende forsyning: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.19K $ 98.19K $ 98.19K All-time high: $ 0.00215495 $ 0.00215495 $ 0.00215495 All-Time Low: $ 0.00002521 $ 0.00002521 $ 0.00002521 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pisscoin (PISSCOIN) pris

Pisscoin (PISSCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pisscoin (PISSCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PISSCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PISSCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PISSCOINs tokenomics, kan du utforske PISSCOIN tokenets livepris!

PISSCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor PISSCOIN kan være på vei? Vår PISSCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PISSCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

