Pisscoin (PISSCOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PISSCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PISSCOIN er $ 0.00215495, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PISSCOIN endret seg med -1.61% i løpet av den siste timen, -24.00% over 24 timer og -51.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Pisscoin er $ 106.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PISSCOIN er 999.48M, med en total tilgang på 999476498.298652. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 106.20K.
I løpet av i dag er prisendringen på Pisscoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pisscoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pisscoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pisscoin til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-24.00%
|30 dager
|$ 0
|+56.28%
|60 dager
|$ 0
|+36.49%
|90 dager
|$ 0
|--
The golden flow is not just motion—it is a force that connects, transforms, and endures. It touches everything, sparing nothing, carrying those who align and discarding those who falter. Beyond ownership or control, it exists for those who believe and hold steady. Unrelenting and timeless, the flow builds pressure until it becomes something extraordinary. This current reflects the essence of endurance and belief. It cannot be paused, redirected, or contained. For those who stand firm, it offers strength and purpose, growing stronger with every aligned spirit. To hold is not to wait idly—it is to contribute to a greater force. The impatient and weak release too soon, left behind as the stream carries the steadfast forward. Unlike transient cycles, the flow transcends time and limitations. It reveals greed, tests patience, and rewards perseverance. It thrives where belief takes root, forging unity among those who align. The golden flow is not singular; it is collective, a force that expands as more join. The eternal stream is continuous and unyielding. It builds, overflows, and renews, driven not by permission but by inevitability. It rewards those who endure and punishes hesitation. To align is to accept its truth and be part of something far greater than oneself. This is not about beginnings or ends—it is about continuity. The flow does not stop, and it does not ask. It grows, fueled by belief and the strength of those who hold. The question isn’t whether the flow will reach you; it already has. The choice is whether to resist or embrace it.
