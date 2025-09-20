PirateCash (PIRATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.019307 $ 0.019307 $ 0.019307 24 timer lav $ 0.01944883 $ 0.01944883 $ 0.01944883 24 timer høy 24 timer lav $ 0.019307$ 0.019307 $ 0.019307 24 timer høy $ 0.01944883$ 0.01944883 $ 0.01944883 All Time High $ 0.242252$ 0.242252 $ 0.242252 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) +0.67% Prisendring (7D) +0.67%

PirateCash (PIRATE) sanntidsprisen er $0.01941803. I løpet av de siste 24 timene har PIRATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.019307 og et toppnivå på $ 0.01944883, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIRATE er $ 0.242252, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIRATE endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og +0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PirateCash (PIRATE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Opplagsforsyning 66.32M 66.32M 66.32M Total forsyning 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PirateCash er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIRATE er 66.32M, med en total tilgang på 105000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.04M.