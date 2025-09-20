Pirate Nation Token (PIRATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02905646 $ 0.02905646 $ 0.02905646 24 timer lav $ 0.03089875 $ 0.03089875 $ 0.03089875 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02905646$ 0.02905646 $ 0.02905646 24 timer høy $ 0.03089875$ 0.03089875 $ 0.03089875 All Time High $ 0.475661$ 0.475661 $ 0.475661 Laveste pris $ 0.02905646$ 0.02905646 $ 0.02905646 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -4.82% Prisendring (7D) -7.92% Prisendring (7D) -7.92%

Pirate Nation Token (PIRATE) sanntidsprisen er $0.02935858. I løpet av de siste 24 timene har PIRATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02905646 og et toppnivå på $ 0.03089875, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIRATE er $ 0.475661, mens den rekordlave prisen er $ 0.02905646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIRATE endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -4.82% over 24 timer og -7.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pirate Nation Token (PIRATE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.76M$ 28.76M $ 28.76M Opplagsforsyning 223.06M 223.06M 223.06M Total forsyning 979,348,732.8184357 979,348,732.8184357 979,348,732.8184357

Nåværende markedsverdi på Pirate Nation Token er $ 6.55M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIRATE er 223.06M, med en total tilgang på 979348732.8184357. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.76M.