Pipo (PIPO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pipo (PIPO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pipo (PIPO) Informasjon $PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It’s not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top! Offisiell nettside: https://pipo.meme/ Kjøp PIPO nå!

Pipo (PIPO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pipo (PIPO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.53K $ 14.53K $ 14.53K Total forsyning: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M Sirkulerende forsyning: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.53K $ 14.53K $ 14.53K All-time high: $ 0.00171106 $ 0.00171106 $ 0.00171106 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pipo (PIPO) pris

Pipo (PIPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pipo (PIPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIPOs tokenomics, kan du utforske PIPO tokenets livepris!

PIPO prisforutsigelse Vil du vite hvor PIPO kan være på vei? Vår PIPO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIPO tokenets prisforutsigelse nå!

