Pinto Coin pris i dag

Sanntids Pinto Coin (PINTO) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende PINTO til USD konverteringssats er -- per PINTO.

Pinto Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 56,057, med en sirkulerende forsyning på 999.99M PINTO. I løpet av de siste 24 timene PINTO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PINTO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -2.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pinto Coin (PINTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,991,266.916244 999,991,266.916244 999,991,266.916244

Nåværende markedsverdi på Pinto Coin er $ 56.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINTO er 999.99M, med en total tilgang på 999991266.916244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.06K.