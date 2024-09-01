Pino TRX (PINO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pino TRX (PINO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pino TRX (PINO) Informasjon Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange Offisiell nettside: https://pino-trx.com/ Teknisk dokument: https://pino-trx.com/wp-content/uploads/2024/09/Pino-OTC.pdf Kjøp PINO nå!

Pino TRX (PINO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pino TRX (PINO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.96K $ 53.96K $ 53.96K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.96K $ 53.96K $ 53.96K All-time high: $ 0.00190556 $ 0.00190556 $ 0.00190556 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pino TRX (PINO) pris

Pino TRX (PINO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pino TRX (PINO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PINO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PINO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PINOs tokenomics, kan du utforske PINO tokenets livepris!

