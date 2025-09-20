PINO (PINO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00209212 $ 0.00209212 $ 0.00209212 24 timer lav $ 0.00244515 $ 0.00244515 $ 0.00244515 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00209212$ 0.00209212 $ 0.00209212 24 timer høy $ 0.00244515$ 0.00244515 $ 0.00244515 All Time High $ 0.077696$ 0.077696 $ 0.077696 Laveste pris $ 0.00006038$ 0.00006038 $ 0.00006038 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) -12.86% Prisendring (7D) -23.83% Prisendring (7D) -23.83%

PINO (PINO) sanntidsprisen er $0.00212175. I løpet av de siste 24 timene har PINO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00209212 og et toppnivå på $ 0.00244515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINO er $ 0.077696, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006038.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINO endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -12.86% over 24 timer og -23.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PINO (PINO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Opplagsforsyning 989.76M 989.76M 989.76M Total forsyning 989,761,680.33 989,761,680.33 989,761,680.33

Nåværende markedsverdi på PINO er $ 2.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINO er 989.76M, med en total tilgang på 989761680.33. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.11M.