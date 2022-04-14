Pinky the Pineapple (PINKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pinky the Pineapple (PINKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pinky the Pineapple (PINKY) Informasjon Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships. Offisiell nettside: https://pinkythepineapple.com/ Kjøp PINKY nå!

Pinky the Pineapple (PINKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pinky the Pineapple (PINKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Total forsyning: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Sirkulerende forsyning: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K All-time high: $ 0.00249627 $ 0.00249627 $ 0.00249627 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pinky the Pineapple (PINKY) pris

Pinky the Pineapple (PINKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pinky the Pineapple (PINKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PINKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PINKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PINKYs tokenomics, kan du utforske PINKY tokenets livepris!

