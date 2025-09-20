Pinky the Pineapple (PINKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00249627$ 0.00249627 $ 0.00249627 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Pinky the Pineapple (PINKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PINKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINKY er $ 0.00249627, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINKY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pinky the Pineapple (PINKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.16K$ 22.16K $ 22.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.16K$ 22.16K $ 22.16K Opplagsforsyning 999.19M 999.19M 999.19M Total forsyning 999,192,346.8174353 999,192,346.8174353 999,192,346.8174353

Nåværende markedsverdi på Pinky the Pineapple er $ 22.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINKY er 999.19M, med en total tilgang på 999192346.8174353. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.16K.