PinkMoon (PINKM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PinkMoon (PINKM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PinkMoon (PINKM) Informasjon The next frontier in community driven value - Auto locking LP to enable contract driven passive rewards. Simply hold the token to join the journey and reap the rewards. Offisiell nettside: https://pinkmoon.finance Kjøp PINKM nå!

PinkMoon (PINKM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PinkMoon (PINKM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 660.27K $ 660.27K $ 660.27K Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 350.08T $ 350.08T $ 350.08T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PinkMoon (PINKM) pris

PinkMoon (PINKM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PinkMoon (PINKM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PINKM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PINKM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PINKMs tokenomics, kan du utforske PINKM tokenets livepris!

PINKM prisforutsigelse Vil du vite hvor PINKM kan være på vei? Vår PINKM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PINKM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!