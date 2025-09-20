PinkMoon (PINKM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) +7.50% Prisendring (7D) +7.50%

PinkMoon (PINKM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PINKM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINKM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINKM endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og +7.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PinkMoon (PINKM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 644.06K$ 644.06K $ 644.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Opplagsforsyning 350.10T 350.10T 350.10T Total forsyning 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på PinkMoon er $ 644.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINKM er 350.10T, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.84M.