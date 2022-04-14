Ping Dog (PING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ping Dog (PING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ping Dog (PING) Informasjon A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come! Offisiell nettside: https://ping.meme/ Kjøp PING nå!

Ping Dog (PING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ping Dog (PING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Total forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Sirkulerende forsyning: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K All-time high: $ 0.00572043 $ 0.00572043 $ 0.00572043 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ping Dog (PING) pris

Ping Dog (PING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ping Dog (PING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PINGs tokenomics, kan du utforske PING tokenets livepris!

