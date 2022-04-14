PIM PIMLING (PIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PIM PIMLING (PIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PIM PIMLING (PIM) Informasjon Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Offisiell nettside: https://pimpimling.wtf/

PIM PIMLING (PIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PIM PIMLING (PIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.17K $ 23.17K $ 23.17K Total forsyning: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M Sirkulerende forsyning: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.17K $ 23.17K $ 23.17K All-time high: $ 0.00384742 $ 0.00384742 $ 0.00384742 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PIM PIMLING (PIM) pris

PIM PIMLING (PIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PIM PIMLING (PIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIMs tokenomics, kan du utforske PIM tokenets livepris!

PIM prisforutsigelse Vil du vite hvor PIM kan være på vei? Vår PIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

