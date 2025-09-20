PIM PIMLING (PIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003086 24 timer lav $ 0.00003181 24 timer høy All Time High $ 0.00384742 Laveste pris $ 0.00000999 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -1.98% Prisendring (7D) -2.53%

PIM PIMLING (PIM) sanntidsprisen er $0.00003106. I løpet av de siste 24 timene har PIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003086 og et toppnivå på $ 0.00003181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIM er $ 0.00384742, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000999.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIM endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -1.98% over 24 timer og -2.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PIM PIMLING (PIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.20K Opplagsforsyning 746.74M Total forsyning 746,740,369.2

Nåværende markedsverdi på PIM PIMLING er $ 23.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIM er 746.74M, med en total tilgang på 746740369.2. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.20K.