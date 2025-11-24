PILSO OS pris i dag

Sanntids PILSO OS (PILSO) pris i dag er $ 0.0001613, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende PILSO til USD konverteringssats er $ 0.0001613 per PILSO.

PILSO OS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,263.54, med en sirkulerende forsyning på 82.23M PILSO. I løpet av de siste 24 timene PILSO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.005568, mens tidenes laveste notering var $ 0.00016009.

Kortsiktig har PILSO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PILSO OS (PILSO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Opplagsforsyning 82.23M 82.23M 82.23M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PILSO OS er $ 13.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PILSO er 82.23M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.13K.