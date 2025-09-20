Pilot3 Pris (PTAI)
+0.12%
+10.59%
-33.91%
-33.91%
Pilot3 (PTAI) sanntidsprisen er $0.00042616. I løpet av de siste 24 timene har PTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00038512 og et toppnivå på $ 0.000513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTAI er $ 0.00172227, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010855.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTAI endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +10.59% over 24 timer og -33.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Pilot3 er $ 265.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTAI er 622.40M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 426.25K.
I løpet av i dag er prisendringen på Pilot3 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pilot3 til USD ble $ -0.0002148179.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pilot3 til USD ble $ +0.0001780034.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pilot3 til USD ble $ +0.000061662124343674.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+10.59%
|30 dager
|$ -0.0002148179
|-50.40%
|60 dager
|$ +0.0001780034
|+41.77%
|90 dager
|$ +0.000061662124343674
|+16.92%
What Is Pilot3 (PTAI)? Pilot3 (PTAI) is a next-generation, non-custodial trading hub that integrates Decentralized Finance and Artificial Intelligence (DeFAI) to enhance crypto trading. It features adaptive AI agents capable of analyzing markets, simulating strategies, and autonomously executing trades across multiple blockchain networks. These agents provide real-time market insights, predictive sentiment analysis, and personalized trade recommendations, simplifying the trading process for users of all experience levels. Key features of Pilot3 (PTAI) include: AI-Powered Agents: Dynamic agents that learn and adapt to market conditions, optimizing trading strategies. DeFAI Integration: Combines decentralized finance tools with AI to offer transparent and efficient trading solutions. Cross-Chain Compatibility: Operates across various blockchain ecosystems, expanding trading opportunities. Real-Time Insights: Provides up-to-date market data and sentiment forecasts to inform trading decisions. Automated Portfolio Management: Allows for automated adjustments to portfolios based on AI-driven analysis. Whether you're a seasoned trader or a newcomer, Pilot3 aims to turn market complexity into clarity and profitability. What Is the $PTAI Token? The $PTAI token is the native utility token of the Pilot3 ecosystem. It serves multiple purposes, including: Access to Premium Features: Unlock advanced tools and functionalities within the Pilot3 platform. Governance: Participate in decision-making processes regarding the development and direction of the platform. Incentives and Rewards: Earn rewards for contributing to the ecosystem, such as providing liquidity or referring new users. Holding $PTAI tokens empowers users to have a stake in the Pilot3 ecosystem and benefit from its growth. Who Are the Founders of Pilot3? Pilot3 was developed by a team of experts in blockchain technology, artificial intelligence, and decentralized finance. While specific details about the founders are not provided in the available documentation, the team is committed to creating an innovative trading platform that leverages the power of AI and DeFi to serve the crypto trading community. Where Can I Buy $PTAI Tokens? As of now, $PTAI tokens can be acquired through: https://app.virtuals.io/virtuals/21392
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Pilot3 (PTAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pilot3 (PTAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pilot3.
Sjekk Pilot3prisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Pilot3 (PTAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PTAI tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.