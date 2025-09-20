Pilot3 (PTAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00038512 $ 0.00038512 $ 0.00038512 24 timer lav $ 0.000513 $ 0.000513 $ 0.000513 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00038512$ 0.00038512 $ 0.00038512 24 timer høy $ 0.000513$ 0.000513 $ 0.000513 All Time High $ 0.00172227$ 0.00172227 $ 0.00172227 Laveste pris $ 0.00010855$ 0.00010855 $ 0.00010855 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) +10.59% Prisendring (7D) -33.91% Prisendring (7D) -33.91%

Pilot3 (PTAI) sanntidsprisen er $0.00042616. I løpet av de siste 24 timene har PTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00038512 og et toppnivå på $ 0.000513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTAI er $ 0.00172227, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTAI endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +10.59% over 24 timer og -33.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pilot3 (PTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 265.30K$ 265.30K $ 265.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 426.25K$ 426.25K $ 426.25K Opplagsforsyning 622.40M 622.40M 622.40M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pilot3 er $ 265.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTAI er 622.40M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 426.25K.