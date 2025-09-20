Pillzumi (PILLZUMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006777 24 timer lav $ 0.00006937 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006777 24 timer høy $ 0.00006937 All Time High $ 0.01926212 Laveste pris $ 0.00003863 Prisendring (1H) -0.94% Prisendring (1D) +0.87% Prisendring (7D) -2.65%

Pillzumi (PILLZUMI) sanntidsprisen er $0.00006871. I løpet av de siste 24 timene har PILLZUMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006777 og et toppnivå på $ 0.00006937, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PILLZUMI er $ 0.01926212, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003863.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PILLZUMI endret seg med -0.94% i løpet av den siste timen, +0.87% over 24 timer og -2.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pillzumi (PILLZUMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.69K Opplagsforsyning 999.66M Total forsyning 999,656,483.113457

Nåværende markedsverdi på Pillzumi er $ 68.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PILLZUMI er 999.66M, med en total tilgang på 999656483.113457. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.69K.