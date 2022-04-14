Pike Finance (P) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pike Finance (P), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pike Finance (P) Informasjon Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently. Offisiell nettside: https://www.pike.finance/ Kjøp P nå!

Pike Finance (P) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pike Finance (P), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 211.53K $ 211.53K $ 211.53K Total forsyning: $ 358.45M $ 358.45M $ 358.45M Sirkulerende forsyning: $ 230.08M $ 230.08M $ 230.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 329.54K $ 329.54K $ 329.54K All-time high: $ 0.04150518 $ 0.04150518 $ 0.04150518 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00091934 $ 0.00091934 $ 0.00091934 Lær mer om Pike Finance (P) pris

Pike Finance (P) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pike Finance (P) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet P tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange P tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Ps tokenomics, kan du utforske P tokenets livepris!

P prisforutsigelse Vil du vite hvor P kan være på vei? Vår P prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se P tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!