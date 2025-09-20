Pike Finance (P) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04150518$ 0.04150518 $ 0.04150518 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.14% Prisendring (7D) +2.23% Prisendring (7D) +2.23%

Pike Finance (P) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har P blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til P er $ 0.04150518, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har P endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.14% over 24 timer og +2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pike Finance (P) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 213.85K$ 213.85K $ 213.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 333.17K$ 333.17K $ 333.17K Opplagsforsyning 230.08M 230.08M 230.08M Total forsyning 358,450,000.0 358,450,000.0 358,450,000.0

Nåværende markedsverdi på Pike Finance er $ 213.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på P er 230.08M, med en total tilgang på 358450000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 333.17K.