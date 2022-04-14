PIGU (PIGU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PIGU (PIGU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PIGU (PIGU) Informasjon PIGU is a memecoin launched on the Sui blockchain, designed to raise awareness of Sui's innovative technology and builder community. Unlike other projects, PIGU takes a fun and lighthearted approach, using its clumsy and charming mascot to engage users through high-quality animations and memes. The goal is to make blockchain technology more approachable by highlighting the unique features of Sui in a relatable, entertaining way. By leveraging humor and creativity, PIGU helps with bridging the gap between the blockchain world and everyday users, making it easier for newcomers to understand and appreciate what Sui has to offer. Offisiell nettside: https://www.pigu.world/ Kjøp PIGU nå!

PIGU (PIGU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PIGU (PIGU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 255.25K $ 255.25K $ 255.25K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 255.25K $ 255.25K $ 255.25K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PIGU (PIGU) pris

PIGU (PIGU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PIGU (PIGU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIGU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIGU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIGUs tokenomics, kan du utforske PIGU tokenets livepris!

PIGU prisforutsigelse Vil du vite hvor PIGU kan være på vei? Vår PIGU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIGU tokenets prisforutsigelse nå!

