PIGU (PIGU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.84% Prisendring (1D) -3.85% Prisendring (7D) -3.87% Prisendring (7D) -3.87%

PIGU (PIGU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PIGU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIGU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIGU endret seg med -0.84% i løpet av den siste timen, -3.85% over 24 timer og -3.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PIGU (PIGU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 278.22K$ 278.22K $ 278.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 278.22K$ 278.22K $ 278.22K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PIGU er $ 278.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIGU er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 278.22K.